Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, ormanları yangınlardan korumanın tek yolu insan yerleşimine ve madencilik alanına açmak olduğu önerisinde bulundu.

Türkiye ve komşu ülke Yunanistan olmak üzere birçok yerde orman yangınları devam ederken Mardin’de jeoloji mühendisi Fahri Çelik, ormanlık alanları yangınlardan korumak için öneri de bulundu. Ormana insan yerleştirmek büyük çaplı yangınların önüne geçilebileceği önerisinde bulunan Çelik, "Madencilik ile bin dönümlük bir alanda ağaçların kesilmesi ağaçları yok etmiyor. Bilakis orada yollar yapıldığı için yangın çıktığında müdahale ediliyor. Tüm Türkiye’de ormanlar madenciliğe açılmalıdır. Ülkenin kalkınması için madencilik yapılmalıdır. Devletin en büyük ihtiyacı madenciliktir. Orada kesilecek 100 ağaçtan zarar gelmez ama orman yangınında, madencilik, yol veya yerleşim yeri yapılmazsa olası bir yangında 1 milyon değil, 100 milyon ağaç gider. Daha çok zararı olur. Orman alanlarına insan yerleştirilmez ve madencilik yapılmazsa ormanlarımız tamamen yanar" dedi.