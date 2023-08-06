Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, "Maden zenginliktir, ülkenin kalkınmasında büyük bir rol oynar. Madencilik kötülenmemeli" dedi.

Türkiye ve komşu ülke Yunanistan olmak üzere birçok yerde orman yangınları devam ederken, Mardin’de Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, ormanlık alanları yangınlardan korumak için öneride bulundu. Türkiye’de fay hattı mevcut olduğu için bu fay hatlarında da madenlerin olduğunu belirten Çelik, zamanı geldiği için ve teknolojik imkanlar da arttığı için nerede bir maden varsa çıkartılması gerektiğini savundu.

Madenin hazine olduğunu ifade eden Çelik, "Halkımızın hizmetine sunmamız lazım. İş adamlarına seslenmek istiyorum. Türkiye’nin ilerlemesi için, ihracatımızın artması için, Türkiye’nin kalkınması için hepsinin madenciliğe giriş yapması gerekiyor. Türkiye’de bilindiği gibi demir, bakır, krom, uranyum, petrol ve doğalgaz ülkemizde bolca bulunmaktadır. Türkiye’nin iş adamlarının hepsini madenciliğe giriş yapmaları lazım. Devletin de onlara destek vermesi gerekiyor. Bu madenler ister ormanda ister tarlada olsun çıkarılması gerekiyor. Maden zenginliktir, ülkenin kalkınmasında büyük bir rol oynar. Madencilik kötülenmemeli. Ormanda bir maden veya mermer ocağı yapıldığı zaman ormanı korumak için uygundur" dedi.