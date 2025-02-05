Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Kozan’da deprem tehlikesi var ama büyük ölçekte değil. Yakınımızda bazı faylar mevcut, bunlar genellikle 5 ila 6 büyüklüğünde depremler üretebiliyor. Ancak 7’nin üzerinde deprem üretecek büyük faylar bölgede yer almıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Kozanda sivil toplum kuruluşu tarafından Kozan Belediye Sineması’nda "Kozan’ın Deprem Riskleri" konulu bir konferans düzenlendi. Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren konferansa, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Çukurova bölgesi alüvyon zeminlerden oluşuyor ve yer altı su seviyesi çok yüksek"

Konferansta konuşan Pampal, bölgedeki deprem risklerine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinde 400 kilometrelik fay hattının kırıldığını ve büyük yıkımların yaşandığını belirten Pampal, Kozan’ın bulunduğu bölgenin zemin özelliklerine dikkat çekerek, "Çukurova bölgesi alüvyon zeminlerden oluşuyor ve yer altı su seviyesi çok yüksek. Bu durum, depremler için oldukça riskli bir yapı oluşturuyor. Üzerine çok katlı yapılar eklendiğinde yıkım riski daha da artıyor" dedi.

"Kozan’da deprem tehlikesi var ama büyük ölçekte değil"

Prof. Dr. Pampal, şöyle devam etti:

"Bazı uzmanlar Adana’nın büyük bir depremle yıkılacağına dair iddialarda bulunuyor. Ancak Savrun Fayı’nın aktif değil. Kozan’da deprem tehlikesi var ama büyük ölçekte değil. Yakınımızda bazı faylar mevcut, bunlar genellikle 5 ila 6 büyüklüğünde depremler üretebiliyor. Ancak 7’nin üzerinde deprem üretecek büyük faylar bölgede yer almıyor. Akçaluşağı Fayı ise 6 büyüklüğünün biraz üzerinde bir deprem üretebilir. Bu da yapı kalitesine bağlı olarak hasara yol açabilir."

Pampal, geçmişte Kozan’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bu depremin bölgede önemli bir hasara yol açmadığını da hatırlattı. Ancak, bölgedeki yapı stoğunun depreme dayanıklılığı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Pampal, "Özellikle 6 Şubat’ta hasar gören binaların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor. AFAD tarafından yapılan hasar tespitleri önemli bir veri kaynağıdır. Eğer yapınız hasar aldıysa, kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak yenileme çalışmalarına başlamanız şart" dedi.

Konferansın sonunda Pampal, katılımcıların bölgedeki fay hatları, bina dayanıklılığı ve deprem hazırlıklarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Programın sonunda Pampal’a plaket ve çiçek takdim edilerek katkılarından dolayı teşekkür edildi.