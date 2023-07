Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, jeolojik sakıncası olmayan her yerin imara açılması çağrısında bulundu.

Jeolojik risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Çelik, Türkiye’nin jeolojik olarak aktif bir bölgede bulunmasına rağmen, bu durum doğru planlama ve uygun önlemlerle yönetilebileceğini söyledi.

Jeolojik sakıncası olmayan her yerin imara açılmasıyla birlikte, ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine olumlu katkılar sağlanabileceğini değerlendiren Çelik, "Jeolojik sakıncası olmayan her yer imara açılırsa kira fiyatlarında ciddi düzeyde fiyatların düşeceğine eminim. Maliyet çok arttığı için, düşürmenin tek yolu jeolojik sakıncası olmayan her yerin imara açılmasıdır" dedi.

Jeolojik risk taşıyan bölgelerde yapılaşmanın sınırlanması gerektiğini ve bu alanlarda daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini dile getiren Çelik, "Aynı zamanda imar çalışmalarının jeoloji mühendisleri ve ilgili uzmanlar tarafından yakından takip edilmesi gerekli" diye konuştu.