Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, İspanya’da yaşanan sel felaketini değerlendirerek, "Valencia kenti, dere yataklarına kurulan bir kenttir" dedi.

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, zemin yapısı ve dere yatağı ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucu, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında çok fark bulunduğunu ifade etti. Çelik, “Ülkemiz, Avrupa’ya göre dere yatağı konusunda daha şanslı durumda. Valencia kenti dere yatağına kurulmuş durumda. Muhtemel bir felakette şehrin tamamı büyük zarara uğrayacaktır. Bu evler taşınmadığı sürece yağmur ve sel, bu evleri yine alıp götürür. Dere yatakları ıslah edilemez. Rakıma ve zemin etüdüne dikkat edilmeli. Buralarda yerleşim yeri yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.