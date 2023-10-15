Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçı sarsıntılarının etkisini hissetmeye devam ederken, jeoloji mühendisi Fahri Çelik, dağların depremden etkilenmediği iddiasında bulundu.

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, dağların depremde en güvenilir yerler olduğunu öne sürerek, dağlık bölgelerin düzlüklere göre deprem riskini önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi. Dağlar, deprem dalgalarını emme ve dağıtma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Çelik, "Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilirken, dağlık bölgelerin bu konuda daha güvenli seçenekler sunabileceğini gösteriyor. İnsanların tek kurtuluş çaresi dağlar. İnsanlar barınma yeri olarak dağlık yerlere geçmesi gerektiğini özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu afetlerde dağların ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu görmüş olduk. Dağlarımız hiçbir zaman deprem üretmemiş ve üretmeyecektir. Deprem düz olan, zemini kötü olan yerlerde olur. Deprem dalgası başladığı zaman en son dağlarda biter. Deprem dağlardaki çatlak ve boşluklara enerjisini bırakır. İnsanlar için güvenli olan yerler dağlardır. Devletimiz ovalarda, düz yerlerde ve zemini kötü olan yerlerde bulunan evleri taşıması gerekir. Evler dağ yamacına çekildiği zaman su baskını ve afetler olmaz" dedi.

Celal Şengör’ün dağlar konusunda ’deprem üretir’ sözüne karşı, "dağlar deprem üretmez" diyen Çelik, "Örnek olarak Ağrı Dağı tarih boyunca hiçbir zaman deprem yaşamamıştır. Fakat düz alanlarda binlerce deprem oluşmuştur. Dağlar, bizim en güvenliği ve sağlam yerimizdir. Dağlar deprem az olduğu depremin bittiği, maden ve kaynaklarımız olan yerlerdir" ifadelerini kullandı.