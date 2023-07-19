Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve tarlanın başındaki su pompası için çalıştırılan jeneratörden çıktığı tahmin edilen yangında 30 dönüm arpa hububat alanı zarar gördü.

İlçenin Akin Mahallesi Kırkışla mevkiindeki arpa tarlasında yangın çıktı. Saat 10.35 de başlayan yangını Seyricek Orman Yangın Gözetleme kulesi gördü. Verilen ihbar üzerine belediye itfaiyesi ve Kırka’da konuşlu bulunan orman İlk müdahale aracı alevlere müdahale etti. Bölgeye Kırka Bor İşletmesi’nden de 2 loder, 1 grayder 1 arazöz gönderildi. O sırada Kırka yakınlarında bulunan Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de ekibiyle olay yerine gitti. Söndürme çalışmalarını yönlendiren Çetin, Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözü de yangına çağırdı. Bir saatlik bir mücadelenin ardından arpa tarlasındaki yangın söndürüldü.

Yaklaşık 30 dönüm ekinin zarar gördüğü yangının, tarlanın başında bulunan su pompasına enerji sağlamak için kullanılan jeneratörden çıktığı tahmin ediliyor.