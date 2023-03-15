Aydın’ın Nazilli ilçesinde otoyol şantiyesinde kullanılan jeneratörü çaldığı tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazırlı Mahallesi’nde ikamet eden M.Ç. isimli şahsa ait otoyol şantiyesinde kullanılan 1 adet jeneratörün çalınması geçtiğimiz günlerde çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını B.B. isimli şahsın motosiklet ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs hırsızlık olayını gerçekleştirdiği motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.