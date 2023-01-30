Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, Parma’ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, Parma’ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Parma’da forma giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferini resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertliler, Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili, "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dahil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum" dedi.

İmzaların atılmasının ardından yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

6 milyon Euro ödenecek

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Euro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık kontrolünden geçti

Başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.