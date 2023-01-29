21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vararak, İstanbul’a getirdiği Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla Ülker Stadı’na geldi. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasını locadan takip etti.

Fenerbahçe’nin transfer için İstanbul’a getirdiği Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçını Ülker Stadı’nda tribünden takip etti.

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