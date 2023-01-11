JASAT, araştırmalar sonucu H.B’nin isimli şahıs saklanma ihtimali olan 3 farklı köyde fiziki takip başlattı. Şırnak ve Uludere JASAT ekipleri, şafak vakti operasyon düzenleyerek söz konusu adreslere arama yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucu H.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak’ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B yakalandı.

Şırnak’ta uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.

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