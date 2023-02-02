Diyarbakır’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan iki firari hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan iki firari hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “hırsızlık” suçundan hakkında 15 yıl 21 ay 53 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şüpheliler Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.