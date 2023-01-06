Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Kütahya’da bir yıl içinde 148 olayı aydınlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Kütahya’da bir yıl içinde 148 olayı aydınlattı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JASAT 2022 yılı içerisinde birçok başarılı çalışmaya imza attı. Sorumluluk bölgesinde suçluların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2022 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 122 hırsızlık, 17 kayıp şahıs, 5 dolandırıcılık, 3 kasten öldürme ve 1 tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere toplam 148 olayı aydınlatarak, bu olaylara karışan 197 şahıs yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 70’i tutuklandı, 127’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

JASAT tarafından olaylarda ele geçirilen malzemelerden, 2 bin 250 metre telefon kablosu, 328 fişek, 212 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 49 sikke, 8 elektrikli matkap ve testere, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 4 motosiklet, 3 cep telefonu, 3 su pompa dinamosu, 2 empedans bond cihazı, 2 güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, 2 jeneratör, 2 bilgisayar, 2 oto teybi, 2 güneş paneli, 2 LCD televizyon, 2 elektrikli süpürge, 1 traktör, 1 kurusıkı tabanca, 1 şofben, 1 invertör, 1 LPG dolum pompası mağdurlara teslim edildi.

“Çeşitli suçlardan aranan 646 şahıs yakalandı”

JASAT dedektifleri 2022 yılı içerisinde UYAP’ta yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 646 şahsı yakalayıp adalet önüne çıkartırken, bu şahıslardan 203’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, 443 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

JASAT timlerinin emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle 2023 yılında da aynı özveri ile görevine devam ederek suçluların adalete teslim edilmesine katkı sağlamaya azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

“Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)”

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde yeniden revize edilerek kurulan ve Jandarmanın karadaki İHA ve SİHALARI olarak adlandırılan JASAT dedektifleri meydana gelen asayiş olayları ile ilgili tüm analiz metotlarını ve tecrübelerini kullanarak olayların aydınlatılmasını, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini sağlıyor.