Giresun’un Bulancak ilçesinde Yediemin Otoparkı’ndan 4 adet motosiklet çalınması ihbarıyla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) hırsızları ayakkabı izinden yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pazarsuyu köyü mülki sınırları içerisinde, Yediemin Otoparkı’ndan 4 adet motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı ihbarında bulunması üzerine JASAT inceleme başlattı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızların işyerinde bıraktığı ayakkabı izini süren ekipler motosikletleri Yediemin Otoparkı’na 200 metre mesafede fındık bahçesine gizlenmiş olarak buldu. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.