Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan R.E. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. R.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.