Manisa’da JASAT Jandarma dedektifleri tarafından 11-12 Ocak tarihleri arasında 2’si FETÖ’den, biri cinayetten olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevlerine teslim etti.

Manisa’da JASAT Jandarma dedektifleri tarafından 11-12 Ocak tarihleri arasında 2’si FETÖ’den, biri cinayetten olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevlerine teslim etti.

Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza

Manisa JASAT Jandarma dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 11-12 Ocak 2023 tarihlerinde ’Kasten Öldürme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.A., 6yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.D. ve İ.D., ’Dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K., ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A. ve A.Ö., ’Hırsızlık’ suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan S.Ç., ’Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 15 Ay hapis cezası bulunan F.T. ile yine aynı suçtan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Y., isimli şahıslar yakalandı. Firari hükümlüler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.