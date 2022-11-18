Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, yarın Türkiye ile oynayacakları maçla ilgili, "Yarın güçlü ve zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, yarın Türkiye ile oynayacakları maçla ilgili, "Yarın güçlü ve zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, yarın oynanacak olan Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Coufal, kazanmak için oynayacaklarını da vurguladı. Türkiye ile zorlu atmosferde güzel bir maç oynayacaklarını vurgulayan Silhavy, yeni oyunculardan kurulan Çekya takımını da bu maçla test edeceklerini belirtti.

“Yarın güçlü ve zor bir maç bizi bekliyor”

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, yarın Türkiye gibi güçlü bir takımla zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, “Yarın hazırlık kampındaki ikinci maçı oynayacağız. İlk maçta karşılaştığımız takıma göre birkaç gömlek daha üst bir takımla oynayacağız. İlk maça göre daha zor bir maç olacak. Türk taraflılarının ne kadar ateşli olduğunu ve Türk milli takımının ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin bireysel anlamda önemli oyuncular var. Bu oyuncuların ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Yarın bizi güçlü bir maç bekliyor” diye konuştu.

“Alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz”

Türkiye’nin özellikle hücum anlamında çok yetenekli ayaklara sahip olduğunu belirten ve bu neden savunmada güçlü durmaya çalışacaklarını ifade eden Silhavy, “Hesaplarımızı takımın iskeletini koruyup bu iskelet üzerinde birkaç oyuncu değişikliği ile planlıyoruz. Amacımız burada birçok oyuncunun neler yapabileceğini görmek. Bu maç ile ilgili hazırlık toplantısı yaptık. İzlediğimiz maç videolarında gerekli analizleri yaptık. Özellikle hücumda çok iyi ayaklar olan bir takım. Türkiye’nin bitiricilik anlamında önemli oyuncuları var. Alan bulduklarında bunu çok iyi değerlendiren bir takım. Yarın biz alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz” dedi.

“Bizimle burada olan oyuncular burayı hak ediyor”

Takımın yeni ve genç oyunculardan oluşması ile ilgili soruya da cevap veren Silahavy, “Buraya katılan ve bizimle oynayan oyuncular bunu hak eden oyunculardır. Elimizdeki bütün Çek oyuncular arasından burayı hak eden oyuncular seçiyoruz. Özellikle ilk defa oynayan oyuncular ellerinden gelenleri yapıyorlar. Bunun yanı sıra ilk maçında gol atan oyuncularımız da oldu. Yeni yüzleri görmek elbette bizim mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Yarınki maçta yeni takımımızı biz de görmüş olacağız”

Türkiye ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve bu maçla yeni milli takımlarını da test edeceklerini aktaran Çekya Teknik Direktörü Silhavy, “Her maçta iyi oyun sergilemek istiyoruz ve iyi sonuçlar almak istiyoruz. Her maçta oyuncuların genel durumunu hücuma savunmaya ne katkı verdikleri ve kullanılan farklı tarzlara ne şekilde uyum sağladıklarını görmeye çalışıyoruz. Yarın ki maça gelecek olursak her zaman görmeye alıştığımız oyuncular olmayacak. Yeni arkadaşların genel oyun tarzına ne gibi uyum sağlayıp sağlamadıklarını görmeye çalışacağız” diye konuştu.