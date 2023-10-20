Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko beraberinde Japonya Büyükelçiliği Kültür İşlerinden Sorumlu 2. Katip Keisuke Sasaki ve Japonya Büyükelçiliği’nden 3. Katip Yuta Kobayashi’den oluşan heyet ile birlikte NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Japonya Büyükelçiliği iş birliği ile NEVÜ’de düzenlenen Japon film gösterimi ve ‘Read Japan Projesi’ çerçevesinde hibe edilen kitapların teslim törenine katıldı.

Büyükelçi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyeti NEVÜ’yü ziyaretlerinde NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Ergen, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sema Gökenç Gülez, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Sâre Uslu, bölüm hocaları ve öğrenciler karşıladı. Burada konuşan Rektör Yardımcısı Akın: “NEVÜ’de japon dili ve edebiyatı eğitiminin verilmesi hem bölge turizminin kalkınması hem de ikili ilişkilerinin gelişmesi açısından büyük önem arz etmekte” dedi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ülke ilişkilerinin güçlenmesinde ülke kültürlerinin de öğrenilmesinin son derece önemli olduğunu ve bunun en güzel yolunun dillerin öğrenilmesiyle sağlanabileceğine değinen NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, bu anlamda NEVÜ bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı eğitiminin verilmesinin hem bölge turizminin kalkınması hem de ikili ilişkilerinin gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Akın, “1873 yılında Osmanlı Devleti’ndeki mahkeme sistemlerini incelemek üzere İstanbul’a gelen ilk Japon Fukuichi Geinchir’nun ziyareti ile başlayan Türkiye ve Japonya ilişkileri, geçmişten günümüze dostane bir şekilde süregelmektedir. 2003 yılı Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ olarak kutlanmış ve 2019 yılı ‘Türk Kültür Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de ise 2010 yılı ‘Japonya Yılı’ olarak kutlanmış ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde Japonya’yı ve Japon kültürünü tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Aynı zamanda Konya-Kyoto, İstanbul-Şimonoseki ve Rize-Kakegawa şehirleri kardeş şehirler olarak ilan edilmiştir. İki ülke ilişkilerinin güçlenmesinde halklar arası diyaloğun önemli olduğu kadar o ülke kültürünün de öğrenilmesi son derece önemlidir. Yabancı bir kültürü öğrenmenin en güzel yolu ise o dili öğrenmektir” şekline konuştu.

Japon Büyükelçisi Katsumata Takahiko; Türkiye’de Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan 5 üniversiteden birisi olan NEVÜ’de düzenlenen bu etkinliğin öğrencilerin Japon Kültürü’nü tanımaları için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Üniversitenin Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalın’da Japon hocaların öğrencilere eğitim vermesinden ayrıca gurur duyduğunu belirten Büyükelçi Katsumata Takahiko, Türkiye’de Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan 5 üniversiteden birisi olan NEVÜ’de böyle önemli bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti.

‘Read Japan Projesi’ çerçevesinde NEVÜ Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına hibe edilen kitapların öğrencilerin Japon kültürü başta olmak üzere ülkenin zenginliklerini daha iyi tanıyarak öğrenmelerine büyük katkısının olacağını belirten Büyükelçi Katsumata Tahahiko, 2024 yılının Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Yıldönümü olması dolayısıyla her iki ülke de bu yılın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.