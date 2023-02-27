Japonya’nın Fukuoka eyaletinden deprem bölgesine gönderilen iki tır yardım malzemesi Hatay’a ulaştı.

Japonya’nın Fukuoka eyaletinden deprem bölgesine gönderilen iki tır yardım malzemesi Hatay’a ulaştı.

Japonya’nın Fukuoka eyaletinde toplanan iki tır dolusu yardım, havayoluyla Türkiye’ye, ardından da Hatay’a ulaştırıldı. Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile GOEN Derneği Başkanı Zonguldaklı iş adamı Murat Ensici’nin işbirliğiyle Japonya’nın Fukuoka bölgesinden temin edilen yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. İçinde çadır, battaniye, uyku tulumunun da yer aldığı yardım malzemeleri, AFAD’ın işbirliğiyle KONEV görevlilerinin de katılımıyla Hatay’daki Afet Koordinasyon Merkezine teslim edildi.