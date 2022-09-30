Japon sokak sanatçılarının Kapadokya’daki gösterisini turistler ilgiyle izledi.

Japon sokak sanatçılarının Kapadokya’daki gösterisini turistler ilgiyle izledi.

Japonya’da ’Neşe Saçan Adamlar’ olarak tanınan iki kişilik sokak dans ekibi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Üçgüzeller mevkiinde açık havada gösteri yaptı. ’Neşe Saçan Adamlar’ grubunun üyesi Tony Atsushi, 2009’da Japonya’da başladıkları gösterileri farklı ülkelerde de sunduklarını belirtti. Türkiye’nin ziyaret ettikleri 34. ülke olduğunu kaydeden Atsushi, "Japonya’da çok gösteri yapıyoruz. Dans ve gösterilerimiz tamamen müzikli. Bu yüzden başka ülkelerde de düzenleyebiliyoruz. Kapadokya’dan önce Ankara’da etkinlik gerçekleştirdik. Türk çocukları sıra dışı eğlenceli ve hareketliydi. Bu gösteriden çok mutlu olduk" dedi.

Keizo Shogen ise Türkiye’de bulunduğu için heyecanlı olduğunu, Kapadokya’dan sonra gidecekleri farklı yerlerdeki programlarını başarıyla tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.