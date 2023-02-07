Japonya’daki Türk sivil toplum kuruluşları, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi öncülüğünde yardım kampanyası başlattı.

Japonya’daki Türk sivil toplum kuruluşları, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi öncülüğünde yardım kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler; Japonya’daki Türk sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi. Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi öncülüğünde bir araya gelen Gifu Fatih Camii, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya (TTSOJ), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği depremden etkilenen bölgelere destek için yardım kampanyası başlattı.

"Kalbimiz ve dualarımız Türkiye ile"

Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, meydana gelen afetten derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Gelen görüntüler içimizi yaktı. Acımızı bir nebze de olsa dindirmek ve yaralarımızı sarmak adına Japonya’da faaliyet gösteren vakıf ve derneklerimizle ’Yanındayız Türkiye’ sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık" ifadelerini kullandı. Alas, "Kalbimiz ve dualarımız Türkiye ile" diyerek, herkesi depremzedelere destek olmaya çağırdı.