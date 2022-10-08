Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan Japonlar, geleneksel Türk dans gösterisine de yoğun ilgi gösterdi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan Japonlar, geleneksel Türk dans gösterisine de yoğun ilgi gösterdi.

Japony’anın başkenti Tokyo’da "Türkiye" rüzgarı esti. Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Ueno Parkı’nda düzenlenen Türkiye Festivali Japonlar’a Türk kültürünü tanıma fırsatı sundu. Festival kapsamında kurulan yemek stantlarında Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan katılımcılar, Japon dansçıların sergilediği geleneksel dans gösterilerini de ilgiyle izledi. Festival kapsamında sahne alan dansçılardan biri olan İkuyo Funahara, geleneksel Türk danslarından oluşan bir gösteri hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’nin halk oyunlarının Japonlardan yoğun ilgi görmesinden son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"Türk dondurması yemeye geldim"

Türk yemeklerini ve tatlılarını merak ettiği için festivale geldiğini belirten Aki Yukada da, “Türk dondurması yemeye geldim. İlk kez yiyeceğim. Sosyal medyada çokça söz ediliyor. Ben de orada duyup merak ettim” dedi.

Rika Okazaki ise daha önce herhangi bir Türk yemeği denemediğini belirterek, festivalin kendisi için ilk fırsat olduğunu dile getirdi. Okazaki, “Sosyal medyada Türk dondurmasını çok gördüm. Ayrıca Türk arkadaşım da bahsetmişti. Bu yüzden denemek istedim. Çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.