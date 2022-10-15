Türkiye sevdalısı Japon sanatçı Fujimoto Susumu’nun Tokyo’da verdiği konser, Japonların ilgisini çekti. "Bir başkadır benim memleketim" şarkısının Japonca versiyonunda coşan izleyiciler, Türkçe repertuvarı da beğenerek dinledi.

Türkiye sevdalısı Japon sanatçı Fujimoto Susumu’nun Tokyo’da verdiği konser, Japonların ilgisini çekti. "Bir başkadır benim memleketim" şarkısının Japonca versiyonunda coşan izleyiciler, Türkçe repertuvarı da beğenerek dinledi.

Türkiye sevdalısı Japon Sanatçı Fujimoto Susumu, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü’nde verdiği konserle Türkiye meraklısı Japonlara unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye’de herkesin bildiği şarkıları Japon müzikseverler için seslendiren Susumu, piyano ve gitar eşliğinde söylediği şarkılarla büyük beğeni topladı. "İstanbul" adında bir de albümü bulunan Susumu’nun Japonca "Bir başkadır benim memleketim" yorumuyla coşan izleyiciler, konseri beğeniyle izledi.

Türkiye ziyareti ile başladı

Uzun yıllar önce yaptığı bir ziyaretle Türkiye’ye ilgisinin başladığını kaydeden Susumu, "Türkiye’de müzik yapınca yorumların çok iyi olduğunu gördüm. Bu da ilgimi artırdı. Özellikle Türkçe şiirlere de yoğun ilgi duyduğum için Türkçe sözlü müzik eserlerini çalmaya ve seslendirmeye başladım" şeklinde konuştu.

Konseri beğenerek izlediğini kaydeden Li Xiaolin de Türk müziğini icra eden Susumu’nun şarkılarını dinledikçe Türkiye’ye merakının arttığını belirterek, "Bundan sonra daha fazla araştırmak ve öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.