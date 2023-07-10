Japonya’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’nın farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin Fukuoka, Oita ve Saga eyaletlerini de vurdu. Fukuoka eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yerel saatle 03.40 sıralarında yaşlı bir çiftin yaşadığı arazide toprak kayması meydana geldi. Kısmen çamur ve toprağa gömülen evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Birçok bölgede nehirlerdeki su seviyesi kritik düzeye ulaşırken, bazı yerleşim alanları sele teslim oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Fukuoka ve Oita eyaletleri için acil durum uyarısı yayınlayarak heyelan ve sel riskine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Sanyo hızlı tren hattı üzerindeki Hiroşima ve Hakata istasyonları ile Kyushu hızlı tren hattı üzerindeki Hakata ve Kumamoto istasyonları arasındaki hızlı tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlara teslim olan Yamaguchi eyaletinde sel sularının sulama kanalına sürüklediği araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Son gelişmelerle birlikte şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı 2’ye yükseldi.