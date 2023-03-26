Japonya’da Ramazan heyecanı Tokyo Camii’nde yaşandı. Onlarca Müslüman düzenlenen geleneksel iftarda birlikte oruç açarken, iftar programı İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Japonya’daki Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi’nde Ramazan heyecanı yaşandı. Başkent Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, yerli ve yabancı sponsorların desteğiyle Ramazan ayı boyunca her gün verilecek olan iftarda bir araya geldi. Onlarca Müslüman ülkelerinden binlerce kilometre uzakta birlikte oruç açarak Ramazan ayının heyecanını yaşarken, iftar programı İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, yıllardır devam eden geleneksel iftar programlarının en güzel faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, bağışçıların da desteğiyle hafta içi 300 ile 400 arası, hafta sonu ise 500 ile 600 arası misafiri ağırladıklarını söyledi. “Birçok Müslüman ülkeden kardeşlerimizin yanı sıra, Japon dostlarımızla da soframızı paylaşıyoruz” diyen Alas, orucu deneyimlemek isteyen bazı Japonların da aç kalarak Müslümanların iftar sevincine ortak olduğunu ifade etti. Alas, “İftarlarımız vesilesiyle Japon dostlarımız Tokyo’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde Ramazan heyecanını, Türk misafirperverliğini, paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini bizzat yaşamış oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Müslümanlara saygı duyuyorum”

Tokyo Camii’ndeki iftar programında gönüllü olarak çalışan Japon Mamiko Ikuto, Ramazan ayının İslam’da önemli bir yeri olması nedeniyle iftar kültürünü merak ettiğini söyledi. “Bu nedenle yemek dağıtımına yardım etmek üzere gönüllü oldum” diyen Ikuto, “Müslümanların oruç tutarken neler hissettiğini anlayabilmek adına ben de dönemsel olarak oruç tutuyorum. Gördüm ki oldukça zor. Oruç tuttukları için Müslümanlara saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Yapılan iftarlar gerçekten çok güzel” diyen Melih Sever ise, “Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar bu kültür merkezine ve camiye Türkler sahip çıkmalı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Feridun Fındık da, “Japonya’da iftar yemeğini Tokyo Camii’nde yiyoruz. Buraya gelmek bizi çok sevindiriyor. İnşallah 30 gün boyunca burada iftar yapacağız ve bayramı da burada kutlayacağız” diye konuştu.