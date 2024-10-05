Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüzlerce kişi, İsrail’in Filistin’de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi. "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Acil ateşkes" sloganları atan göstericiler, İsrail’e soykırımını durdurma çağrısı yaptı.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü katliamlar 1. yılına yaklaşırken, Japonya’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. "Filistin İçin Küresel Eylem Günü" kapsamında Tokyo’da bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail’in soykırımına tepki göstermek için Shibuya semtinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. "Nehirden denize özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "İşgale hayır" ve "Acil ateşkeş" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail’e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise harekete geçme çağrısı yaptı.

"Herkesi İsrail’i boykota çağırıyoruz"

İsrail’in soykırımına tepki göstermek için yürüyüşe katıldığını belirten Japon vatandaşı Yuki Aoba, "Japonya hükümetinin giderek artan suç ortaklığına tanık olduğumuz için İsrail’i saldırılarının birinci gününden bu yana protesto ediyoruz" dedi. Düzenlenen yürüyüşle Tokyolulara İsrail soykırımını durdurana kadar susmayacaklarını göstermek istediklerini belirten Aoba, "Hükümeti, şirketleri ve insanları İsrail’i boykot etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir Yahudi olarak sesimi çıkarmam gerektiğini düşündüm"

Japonya’da yaşayan ABD vatandaşı Michalle Goldsmith ise İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımının neredeyse 1 yıldır devam ettiğini belirterek, "Özellikle bir Yahudi olarak sesimi çıkarmam ve yaşananların kabul edilebilir olmadığını insanlara anlatmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu. "Dünyanın bu soykırımı acilen durdurmak için harekete geçmesini istiyoruz" diyen Goldsmith, bu yüzden bugünkü protesto yürüyüşünün düzenlendiğini vurguladı.

"Herkesin sorumluluğu var"

Japonya’da yaşayan İngiltere vatandaşı Henry Berry de 7 Ekim’den bu yana İsrail’in soykırımının dozunun arttığını belirterek İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’nın ardından son olarak Lübnan’da şiddete başvurduğunu söyledi. "Dünyanın neresinden olursanız olun, bir şeyler yapmaya çalışmak, yapamazsanız da hükümetlerinize İsrail’i durdurmak için baskı yapmak gibi bir sorumluluğunuz var" diyen Berry, kitlesel tepkilerin olumlu değişimlere yol açabileceğini hatırlattı.