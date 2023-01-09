Japonya’da binlerce gencin geleneksel Japon giysisi kimono giyerek kutladığı Yetişkinler Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Japonya’da binlerce gencin geleneksel Japon giysisi kimono giyerek kutladığı Yetişkinler Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Japonya’da gençlerin olgunluk çağına ulaşmasının kutlandığı Yetişkinler Günü’nde binlerce kişi her yıl olduğu gibi başkent Tokyo’daki tarihi Asakusa semtine akın etti. Semtin simgesi Sensoji Tapınağı ve çevresinde bu özel günü kutlayan gençler, geleneksel Japon kıyafeti kimono giyerek fotoğraf çektirdi. Gelenekleri üzerine 20 yaşına girdiği için Sensoji Tapınağı’nı ziyaret ettiğini belirten Yuki Suzuki, "Bu günü kutlamak üzere ziyaret edilen en ünlü bölge Asakusa olduğu için burayı tercih ettim. Arkamdaki kapı simgesel olduğu için de buraya geldim" şeklinde konuştu. Sayaka Ato ise, arkadaşıyla birlikte Yetişkinler Günü’nü kutlamak için Kimono giydiğini kaydederek, "20 yaşıma girdiğim ve erişkin olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Hatachi Isono da, "Yetişkinler Günü’nü nedeniyle birçok arkadaşımla birlikte ünlü Asakusa bölgesine geldik" dedi.