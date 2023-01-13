Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini oluşturmak için iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini oluşturmak için iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun Kanada ayağında ülkenin başbakanı Justin Trudeau ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Kanada ve Japonya’nın stratejik ortaklığının yanı sıra özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik bölgesine olan ortak bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi. Japonya ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 zirvesi ve yeni küresel zorluklar karşısında kurallara dayalı uluslararası düzeni sürdürmek için G7 ülkelerinin koordinasyonunun önemini masaya yatıran tarafların, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik haksız ve yasa dışı saldırganlığına karşı koymak ve Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak üzere G7 üyeleri arasındaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Çin görüşüldü

Kishida’nın görüşmede ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisinin detaylarını mevkidaşı Trudeau ile paylaştığı öğrenilirken, iki liderin Çin’in bölgedeki faaliyetleriyle ilgili endişelerini belirttiği, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini oluşturmak için iş birliğini artırma konusunda anlaştığı açıklandı. Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programından duydukları derin endişeleri de ifade eden tarafların, Pyongyang’ın tam, doğrulanmış ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik desteklerini yinelediği belirtildi.

Diplomasi turu çerçevesinde Fransa, İtalya ve İngiltere’yi ziyaret ederek güvenlik başta olmak üzere ikili iş birliklerini teyit eden Kishida’nın, son olarak ABD’de başkan Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.