Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun İtalya ayağında mevkidaşı Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, başkent Roma’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi. Söz konusu ortaklığın küresel ve bölgesel karşılıklı çıkar ilişkilerinin tüm alanlarını içereceğini belirten Meloni, bunun dış politika ve savunma üzerine ikili istişare mekanizmaları kurulması gerektireceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Kishida ise ülkesi ve İtalya’nın G7 üyeleri olarak temel değerleri paylaştığının altını çizerek, "İlişkilerimizi geliştirme konusunda anlaştık. İlişkilerimiz stratejik bir ortaklığa dönüşüyor. Gelecekte çeşitli uluslararası konularda işbirliğini daha da güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleşen bölümünde; liderlerin Rusya’nın Ukrayna işgali, enerji ve gıda güvenliği sorunu ve Mayıs ayında Japonya’da gerçekleştirilecek G7 zirvesi dahil uluslararası meseleleri ele aldığı öğrenildi.

Öte yandan, İtalya’daki temaslarının ardından ülkeden ayrılan Kishida, diplomasi turunun sonraki ayağı için İngiltere’ye geçti.