Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore karşısında işbirliğini sürdürme ve ikili ilişkileri iyileştirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore karşısında işbirliğini sürdürme ve ikili ilişkileri iyileştirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısı kapsamında bulundukları ABD’nin New York kentinde yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya ve Güney Kore hükümetlerinden yapılan açıklamada, ikili ve bölgesel meseleleri ele alan liderlerin Kuzey Kore’nin nükleer silah programı hakkındaki endişelerini paylaştığı kaydedildi. Kishida ve Yoon’un Pyongyang’a karşı işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, ikilinin Tokyo ve Seul arasındaki ilişkileri iyileştirmek üzere üst düzey diplomatları da içeren iletişim ve diyaloğu hızlandırma konusunda da görüş birliğine vardığı belirtildi. Kishida ve Yoon’un ayrıca ABD’yi de içeren üçlü işbirliğini teşvik etmenin önemini vurguladığı öğrenildi.

İlişkilerde iyileşme umudu

Yoon’un selefi Moon Jae In’in yönetimi sırasında Japonya - Seul ilişkilerinde gergin bir dönem yaşanmış, iki ülke savaş zamanı uygulamaları ve bölgesel hak iddiaları konusundaki anlaşmazlıklarda somut bir çözüme ulaşamamış. Geçtiğimiz mayıs ayında Güney Kore’nin yeni devlet başkanı olan Yoon ise, gerilen ikili ilişkileri düzeltme umudunu dile getirmişti. Son olarak, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Güney Koreli mevkidaşı Park Jin’in New York’ta bir araya gelerek anlaşmazlıkların çözümüne yönelik görüşmeleri sürdürmeye karar vermesi, ikili ilişkilerde iyileşme umutlarını artırmıştı.