Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yapılan meclis oturumunda konuşan eski Japonya başbakanlarından Yoshihiko Noda, "Demokrasi asla şiddete ve terörizme boyun eğmemeli" dedi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yapılan meclis oturumunda konuşan eski Japonya başbakanlarından Yoshihiko Noda, "Demokrasi asla şiddete ve terörizme boyun eğmemeli" dedi.

Japonya’nın Nara şehrinde seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için Japonya Meclisinde anma oturumu düzenlendi. Abe’nin eşinin de katıldığı toplantıda konuşma yapan eski Japonya başbakanlarından Yoshihiko Noda, aynı siyasi görüşleri paylaşmamasına rağmen Abe’nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek suikasti "ani bir trajedi" olarak niteledi. Şu anda muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi milletvekili olan Noda, Abe’nin seçim konuşması yaptığı sırada saldırıya uğramasına atıfta bulunarak, "Demokrasi asla şiddete ve terörizme boyun eğmemeli. Ne kadar kusurlu olsa da, demokrasimizi biraz daha iyi hale getirmek için yalnızca ifade özgürlüğünün gücüne güvenmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Övgüyle söz etti

Abe’nin Japonya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı olması ve ülkenin ABD ile olan ittifakını güçlendirmesi gibi başarılarından övgüyle söz eden Noda, "mücadele eden bir politikacı" imajına rağmen Abe’nin "iyi kalpli ve sevecen" bir kişi olduğunu belirtti. Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldığı ilk döneminden sonra yeniden başbakanlık koltuğunu devraldığını hatırlatan Noda, o dönem selefi olarak bayrağı devrettiği Abe’nin "Aksiliklerden ders alma yeteneği ve yeniden deneme azmi ile örnek bir insan ve politikacı olduğunu" vurguladı. Abe ile birlikte 1993’te alt meclise seçilen Noda, siyasi duruşları ve fikirleri ne kadar farklı olursa olsun böylesine iyi bir rakibi özlediğinin altını çizdi. Noda, Abe’nin vefatının ardından geriye "Kalbini burkan dayanılmaz bir yalnızlık hissinin kaldığını" söyledi.

En uzun görev süresi ile tarihe geçmişti

İlk kez 2006’da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012’de göreve geri dönmesinin ardından ise ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışmıştı. Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcamıştı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme gelmişti. Abe, 2019 yılında 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olmuştu.

Skandallarla da anılmıştı

Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Japonya’da devlete ait bir arazinin Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

Suikast sonucu hayatını kaybetmişti

Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirildiği 2020 yılının Ağustos ayında sağlık sorunlarının yeniden nüksetmesi nedeniyle başbakanlık görevinden ayrılma kararı aldığını açıklayan Abe, 8 Temmuz’da ise partisi için seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.