Van’ın Edremit Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında "Arama Kurtarma Aracı" hibe projesinin imza töreni gerçekleşti.

Van’ın Edremit Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında "Arama Kurtarma Aracı" hibe projesinin imza töreni gerçekleşti.

Edremit Belediyesinin "Arama Kurtarma Aracı" projesi Japonya Büyükelçiliği tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde Edremit Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında protokol imzalandı.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin yüzyıllar ötesine dayandığını belirtti. Kaymakam Erdem, "Bu yılın Türkiye ile Japonya arasında siyasi iş birliği ve ilişkilerinin kutlanacağı 100 yılı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Afetlerden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. Ülkemizde bu yüzden AFAD gibi bir kurum kuruldu. Ülkemizde Van depreminde afetlerin yönetiminin merkezi ve organize bir yapıda yönetilmesi kararı alındı. AFAD Van depreminden sonra ülkemizde çok büyük işler yaptı, çok yol katetti. Japonya’dan Van’a gelip hemşerilerimiz için mücadele ederken hayat kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki Atsushi’yi saygıyla anıyorum” dedi.

“Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk yeni bir ivme kazandı”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van’da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yeni bir ivme kazandığını ifade eden Başkan Say, “İnşallah bu dostluk yüzyıllar boyunca devam edecek. Özellikle Miyazaki’nin bu vefa örneğine karşılık olarak hemen vefat ettiği hastanenin yanında bulunan parkı restore ederek bir Miyazaki Koru parkı haline getirdik. İçinde Miyazaki’nin heykelinin de olduğu, Türk-Japon dostluğunun ilelebet inşallah devam edeceği bir park yaptık” diye konuştu.

Edremit Belediyesi ile dostluklarını derinleştirecek yeni bir işbirliği projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Aoyama Takero da "Edremit Belediyesinin Van depreminde hayatını kaybeden Japon sivil toplum örgütü çalışanı Atsushi Miyazaki onuruna yaptığı Miyazaki Koru Parkının açılış törenine de katılmıştım. Afetlerin hiç olmamasının arzu edildiğini söylemeye gerek yok, ancak bir afetin meydana gelmesi durumunda hazırlıklı olmak aynı derecede önemlidir. Bu proje ile sağlanan araç ve ekipmanların acil bir durumda olabildiğince çok canın kurtarılmasına katkı sağlamasını dilerim. Bu projenin Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin derinleşmesine vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Misyon Şefi Yardımcısı Takero ile Başkan Say tarafından protokol imzalandı. Tören hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

İmza törenine Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Aoyama Takero, kurum amirleri, AFAD ve belediye personeli katıldı.