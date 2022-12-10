Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Eski ABD Başkanı Barack Obama "nükleer silahsız bir dünya" çağrısında bulundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Eski ABD Başkanı Barack Obama "nükleer silahsız bir dünya" çağrısında bulundu.

Nükleer Silahsız Bir Dünya için Uluslararası Seçkin Kişiler Grubu’nun (IGEP) daha önce atom bombasının hedefi olan Japonya kenti Hiroshima’da düzenlediği nükleer silahsızlanma forumu bugün başladı. 2021 yılında başbakanlık görevini devralan Fumio Kishida’nın öncülüğünde kurulan ve Kumamoto Eyalet Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası Siyaset Uzmanı Takashi Shiraishi’nin başkanlık ettiği grubun toplantısına bir video mesaj gönderen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, forumun nükleer silahsız bir dünyaya yönelik önemli bir aşama olmasını ümit ettiğini söyledi. Kishida, "Nükleer silahsızlanmanın önündeki engelin giderek daha da büyüdüğünü belirtti. Ukrayna krizini işaret eden Kishida, dünyanın "Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük nükleer silah kullanımı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Obama: "Çocuklarımıza borçluyuz"

Eski ABD Başkanı Barack Obama da gönderdiği video mesajında "nükleersiz dünya" çağrısı yaptı. "Nükleer silahların olmadığı bir dünyayı çocuklarımıza borçluyuz" diyen Obama, Mayıs 2016’da Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD başkanı olduğunu hatırlatarak o dönemki gezinin, dünya çapında nükleer silah tehdidini azaltmaya yönelik kararlılığını güçlendirdiğini söyledi. Obama, "Bugün hepinizi buraya getiren de aynı kararlılık" şeklinde konuştu.

IGEP’in nükleer silahsızlanma forumu yarın sona erecek.