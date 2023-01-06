Ukrayna yönetimi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı ülkeye davet etti.

Ukrayna yönetimi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı ülkeye davet etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında yaklaşık 11 ay geride kalırken, Kiev yönetiminden Japonya’ya davet geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna yönetiminin Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı ülkeye davet ettiğini açıkladı. Matsuno, daveti Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın büyükelçilik aracılığıyla ilettiğini söyledi. G7 ülkelerini işaret eden Matsuno, "Japonya, Ukrayna halkının yanında ve bu yılki G7 dönem başkanı olarak uygun adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın davetinin, Kishida’nın önümüzdeki hafta G7 ülkeleri olan Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD’ye gerçekleştireceği ziyaretlerin hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Ukrayna’nın yanında yer almıştı

Japonya, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle G7 ülkeleri başta olmak üzere Batı dünyası ile birlikte hareket ederek Rusya’ya karşı bazı yaptırımlar uygulamıştı. Ayrıca Kiev’e insani yardım malzemesi gönderen Tokyo yönetiminin, Moskova ile ilişkileri gergin bir döneme girmişti.