Osmanlı Devleti ve Türkiye’ye ilgi duyan Japonlar, Tokyo’da düzenlenen Osmanlı Tarihi derslerine katılıyor.

Osmanlı Devleti ve Türkiye’ye ilgi duyan Japonlar, Tokyo’da düzenlenen Osmanlı Tarihi derslerine katılıyor.

Tokyo Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Osmanlı Tarihi kursu, Osmanlı Devleti ve Türkiye sevdalısı Japonlardan yoğun ilgi gördü. Alanında uzman akademisyenler tarafından her hafta verilen derslere katılan öğrenciler, merak duydukları tarihi konuları detaylı şekilde öğrenme fırsatı buldu. Uzun yıllardır Osmanlı Tarihi üzerine çalışan ve Japon öğrencilere ders veren Emeritus Profesör Tadashi Suzuki, "Batılılaşma reformu üzerinde çalışmış ve siyasi istikrarını muhafaza etmiş bir ülke olarak Türkiye üzerinde çalışmak istedim. Bugünkü Türkiye’nin kökeni Osmanlı İmparatorluğu olduğu için de Osmanlı üzerine çalıştım" dedi. Yunus Emre Enstitüsü’nde Osmanlı Tarihi’ne Giriş dersleri verdiğini kaydeden Suzuki, "Japonlar neden Osmanlı Tarihi’ne ilgi duyuyorlar?" şeklindeki soruya ise "Bir kısmı Türkiye’yi sevdiği için. Bir kısmı da kültürleri bambaşka olan bir dünyadaki önemli bir devlet olarak merak salıyor" şeklinde yanıt verdi.

Hepsi farklı nedenlerden ilgi duyuyor

Osmanlı Tarihi dersine katılan öğrencilerden Nishito Nakamura, kursa hobi amaçlı geldiğini belirterek özel bir amacının olmadığını söyledi. "Daha önceden zaten Osmanlı Devleti’ne merakım olduğundan detaylıca öğrenmek istedim" diyen Nakamura, "Tadashi Suzuki Hoca çok önemli bir tarihçi olduğu için onun dersine katılmak istemem de bir diğer neden" ifadelerini kullandı.

Eşinin Türkiye ile ilgili bir kitap okumasının ardından Türkiye tarihine merak duyduğunu kaydeden Yuki Yokota da, "Tarihi olarak geriye doğru gidince merakım Osmanlı Tarihine doğru da genişledi" diye konuştu.

Tarih öğrencisi Yusaku Hasuda ise "Lise yıllarımda Osmanlı Tarihi’ne ilgi duymaya başladım. Osmanlı uzun yıllar boyu başarılı olmayı sürdürmüş bir devletti. 600 yıllık bir geçmişe sahip olması nedeniyle ’Bu imparatorluk nasıl bu kadar uzun süre var olabildi’ sorusunu kendime sormaya başladım. Bu yüzden Türkçe öğrenmeye ve Osmanlı Tarihi sınıfına katılmaya başladım" dedi.