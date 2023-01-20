Japonca eğitimi için Tokyo’da bulunan Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, karne heyecanını Japonya’da yaşadı. Öğrenciler karnelerini Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde aldı.

Japonca eğitimi için Tokyo’da bulunan Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, karne heyecanını Japonya’da yaşadı. Öğrenciler karnelerini Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde aldı.

Üç haftalık Japonca dil eğitimi için Tokyo’da bulunan Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem karne heyecanını Japonya’da yaşadı. Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne konuk olan öğrenciler, karnelerini ülkelerinden 8 bin 500 kilometre uzakta aldı. Öğrencilere karnelerini Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen takdim ederken, öğrencileri Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşid Alas, MÜSDAV Genel Koordinatörü Mehmet Yolcu, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Özcan Gökçebay, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Dr. Yusuf Ay ve Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Kıbrıs da yalnız bırakmadı.

59 öğrenci Japonya’ya geldi

Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dillerinde eğitim veren imam hatip okullarındaki 753 öğrencinin katıldığı Çelebi Programı’na yüzde 70 katılım sağlayan öğrenciler eğitim gördükleri dilin konuşulduğu ülkeye yurtdışı eğitimine gönderiliyor. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilen ve 4 Şubat’a kadar devam edecek olan Japonya ayağına 59 öğrenci katılıyor.