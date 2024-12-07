Türk iş birliğinde çalışma yürütülen Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Japon Hükümeti’nin "Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde hibe olarak yaptığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde incelemede bulunan Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Prenses Kiko’ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

İnceleme gezilerine Kalehöyük kazı alanı ziyaretiyle başlayan Veliaht Prens Akishino Fumihito ve Prenses Kiko, Japon Hükümeti tarafından kurulan Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nü ziyaret ederek Japon bahçesinde gezdi. Burada yapılan inceleme gezilerinde Türk yetkililer, Japon yetkilileri yürütülen çalışmalar noktasında bilgilendirerek karşılıklı istişarede bulunuldu.

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yeşil alanları ve çevreye duyarlılığı nedeniyle 2011 yılında Amerika’da, “En İyi Yeşil Müze” (Green Good Desing) ödülüne layık görülmüştü. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında; İlk Tunç çağından başlayan ve Osmanlı dönemine kadar devam eden bir iskanın varlığı tespit edilirken bölgede yaşayan kültürlerin çevre ile etkileşimini, ilişkilerini ve sanat anlayışı da ortaya konulmuştu. Kalehöyük’te bu güne kadar tespit edilmiş kültür katmanları şu şekilde: Osmanlı Dönemi (15-17 yy), Demir Çağı (M.Ö. 12-4 yy), Orta ve Geç Bronz Çağı (M.Ö. 20-12 yy), Erken Bronz Çağı (M.Ö. 23-20 yy).

Kalehöyük’te M.Ö. 2’nci binde gerçekleşen Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Kaman Kalehöyük buluntularında kendini gösteriyor. Aynı zamanda eski ve geç Hitit, eski ve geç Frig evrelerine ait iskan da mevcut.