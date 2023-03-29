Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ne start verildi. Japonya’dan gelen uzman ekipler, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte 42 ay boyunca daha dirençli bir Bursa için sahada çalışmalar yapacak.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol istikametinde başlayan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesinde ise ‘15 istasyon ile 9 fayın ayrı ayrı segmentlerini tespit ederek’ oluşabilecek maksimum deprem büyüklüklerini belirledi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda; 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000’lik jeoloji haritaları ile Sismik Tehlike Haritası hazırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda JICA ile depreme karşı ortak proje yürütmek amacıyla imzaladığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ne de start verildi. Japonya’dan gelen 12 kişilik uzman ekip, Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleriyle birlikte toplam 42 ay boyunca sahada çalışmalar yürütecek. Proje başladıktan 18 ay sonra ‘Tehlike ve Risk Değerlendirme’ sonuçları ortaya çıkacak, proje bitiminde ise ‘Kentsel Dirençlilik Planı’ açıklanacak. Projeyle muhtemel bir depremde, şehirde hasar riski yüksek alanlar belirlenecek. Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemler de belirlenecek. Proje çerçevesinde üretilecek olan senaryo depremler esas alınarak, mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana gelecek hasar miktarları ile birlikte can kaybı ihtimalini tespit edilecek.

Japonya’dan Bursa’ya gelen uzman ekiplerle Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk toplantılarını, Büyükşehir Belediyesi binası Encümen Salonu’nda yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İbrahim Eken’in de yer aldığı toplantıda yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan ekipler, planlamalar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, JICA ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık iki senedir işbirliği yaptığını söyledi. Japon ekibin Bursa’ya gelmesiyle ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ne start verildiğini belirten Ağlan, hasar riski yüksek alanlarının belirleneceğini ve kent içi dirençlilik planlarının oluşturulacağını ifade etti. Bu süreçte Japonlarla bilgi ve deneyimlerinden istifade edeceklerini dile getiren Ağlan, projenin kentsel dönüşüm için büyük bir altyapı oluşturacağını söyledi.

JICA Uzman ekibinin takım lideri Shinichi Fukasawa, projesinde Bursa’daki deprem riskini belirleyeceklerini, yapılabilecek en doğru kentsel planlamanın ele alınacağını ve projenin nasıl geliştirilebileceğini konuşacaklarını belirtti. Ana hedeflerinin afet sonrası değil afet öncesi neler yapılabilecekleri belirlemek olduğunu ifade eden Fukasawa, “Tüm belediyelerle ortak çalışmalar yaparak deprem riskini nasıl azaltacağımızı belirleyeceğiz. Japonya depremlerden oldukça etkilenen bir ülke. Türkiye ve Bursa da deprem kuşağı bölgesinde yer alıyor. İki ülke ve Bursa arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak sağlıklı yol alabiliriz. Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremden sonra oradaki şehirlerde de ekiplerimiz çalışmalar yaptı. Hem oradan aldığımız sonuçları hem de buradaki çalışmaları entegre ederek yol almalıyız. Proje sonunda bir ‘Kentsel Planlama’ modeli oluşturacağız. Bursa için hazırlayacağımız proje, deprem riski taşıyan diğer tüm şehirlerde de uygulanabilir olmalı” dedi.