Kyushu Üniversitesi’nden Japon Bilim Adamı Prof. Kazuo Mıyamoto Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları inceledi bölgeye hayran kaldı.

Kyushu Üniversitesi’nden Japon Bilim Adamı Prof. Kazuo Mıyamoto Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları inceledi bölgeye hayran kaldı.

Düzce Belediyesi tarafından, Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde kaza çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da yerle ve yabancıların ilgi odağı oluyor.

Kyushu Üniversitesi’nden Japon Bilim Adamı Prof. Kazuo Mıyamoto ve eşi Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün misafiri olarak geldikleri Düzce’de Prusias Ad Hypium Antik Kentini gezdi. Mıyamoto ailesi 3 bin yıl önceye dayanan tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

Başkan Özlü, Konuralp Antik Kenti Tiyatro kazılarının aralıksız sürüğünü belirterek "3 bin yıla varan bir tarih. Önce Medusa, sonra Apollo heykeli, geometrik bezemeli mozaik döşemesi gün yüzüne çıkartıldı. Üç yıl önce bu kazılara ağırlık vermekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz” dedi.