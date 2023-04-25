Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu.

Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu. şirketin CEO’su Takeshi Hakamada yaptığı açıklamada, "İletişimi kaybettik, bu yüzden ay yüzeyine inişi tamamlayamayacağımızı varsaymalıyız” dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Tokyo, Nihonbashi’deki HAKUTO-R Görev Kontrol Merkezi, uzay aracının başarısını doğrulayamadı. Görev Kontrol Merkezi’ndeki ispace mühendisleri ve görev operasyon uzmanları, şu anda uzay aracının mevcut durumunu doğrulamak için çalışıyor. Uzay aracının durumu hakkında daha fazla bilgi mevcut olduğunda duyurulacaktır” denildi.

Uzay aracının başarılı şekilde iniş yapması halinde ispace, Ay’a uzay aracı indiren ilk özel şirket unvanına sahip olacaktı.

Geçtiğimiz sene aralık ayında ABD’nin Florida eyaletinden SpaceX roketi ile uzaya fırlatılan M1’in en son Ay yüzeyine 295 fit kadar yaklaştığı aktarıldı.