Japonya’da yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel şirket olmayı hedefleyen Space One’a ait Kairos roketinin 2’nci fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kalkıştan kısa süre sonra planlanan rotasından sapan rokete kendini imha etme talimatı verildi.

Japonya merkezli sivil uzay taşımacılığı şirketi Space One’ın yörüngeye uydu göndermeye yönelik 2’nci girişimi de başarısız oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Tayvan Uzay Ajansı ile Japon firmaları Space Cubics LLC ve Terra Space Inc’e ait 5 adet uyduyu taşıyan 18 metre uzunluğundaki katı yakıtlı Kairos roketi, yerel saat ile 11.00’de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasından başarılı bir şekilde havalandı. Ancak kalkıştan 1 dakika 20 saniye sonra roketin planlanan rotasından saptığı tespit edildi. Nedeni kesin olarak bilinmeyen arızanın giderilememesi üzerine 11.03 civarında rokete kendini imha etme talimatı verildi. Space One, yaşanan arızanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ise başarısız fırlatma girişimi nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

İlk fırlatma girişimi başarısız olmuştu

Kairos roketinin geçtiğimiz Mart ayında yapılan ilk fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Roket, kalkıştan kısa bir süre sonra infilak etmişti. Kairos roketini geliştiren ve sivil uzay taşımacılığında maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Space One’ın, 2018 yılında Canon Electronics ve IHI Aerospace firmalarının desteğiyle kurulduğu biliniyor.