Japonya’dan Türkiye’ye gelen 70 kişilik Disaster Relief Team grubu, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sahra hastanesi kurdu.

Japonya’dan Türkiye’ye gelen 70 kişilik Disaster Relief Team grubu, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sahra hastanesi kurdu.

Yaşanan depremler sonrasında Japonya’dan gönüllü olarak Türkiye’ye gelen 70 kişilik ekip, hasar gören Gaziantep’in Oğuzeli Devlet Hastanesi için yardıma koştu. Depremde hasar gören hastaneyi tahliye ettiklerini söyleyen Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özdemir, Japonya’dan gelen heyet ile sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi. 5 gün önce Japon doktorların Oğuzeli’ne geldiklerini söyleyen Özdemir, ’’5 gün önce Japonya’dan gelen heyet kurulumlarını tamamlayıp hizmet vermeye başladı. İçerisinde doktorlar, ortopedi, kadın doğum uzmanı var. Beyin cerrahisi ve çocuk hastalıkları uzmanı da var. Burada sağlık anlamında elimizden gelen her şeyi birlikte yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Japonya’dan Heyetin Başkanı Takeshi Ishıhara ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Depremin etkisini görünce çok üzüldük. Türkiye Devleti’nin çağrılarına hemen cevap verdik. İlk etapta bir arama-kurtarma ekibimiz geldi ve Kahramanmaraş’ta çalışmaya başladı. Onların ardından biz sağlık ekibi olarak Türkiye’ye geldik. Geçen hafta gelmiştik ve 15 Şubat’tan bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Burada Sahra Hastanesi kurduk. Tüm kişilere sağlık hizmeti veriyoruz. 70 kişilik bir ekip ile geldik. Doktor, hemşire, lojistik ve medikal uzmanlar ile geldik. Çok önemli bir kadro ile çalışıyoruz. Günlük 100’ün üzerinde hastayı kabul ediyoruz. Buradaki doktor arkadaşlarımız ile bu hizmeti veriyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.