Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Kenji, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Japon sağlık ekibinin kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Fatma Şahin ve Bakan Yardımcısı Kenji, Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan sahra hastanesindeki ameliyathane, doğumhane, ortopedi, kadın doğum, laboratuvar ve yoğun bakım ünitesinin yer aldığı bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Başkan Şahin, Japon sağlık ekibinin Oğuzeli’nde kurduğu sağlık hizmetinin çok iyi bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu sahra hastanesinde bizim sağlık personellerimiz de bulunuyor. Burada çok ciddi bir koordinasyon var. Vatandaştan da çok yüksek bir memnuniyet var. İçeride; doğumhane, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi gibi alanlar bulunuyor. Tam teşekküllü bir hastanede ne varsa, burada da bu hizmetleri görebiliyorsunuz. Bu ölçekte dünyada ilk oldu ve ilk Türkiye’ye getirildi. Bu da Türk-Japon kardeşliğinin en önemli göstergesidir.”

Ziyarette, Başkan Fatma Şahin ve Bakan Yardımcısı Kenji’nin yanı sıra Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da yer aldı.