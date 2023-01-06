Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan Kyushu Üniversitesi’nden Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine hayran kaldı.

Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan Kyushu Üniversitesi’nden Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine hayran kaldı.

Daha önce Çin, Rusya ve Moğolistan’da arkeolojik çalışmalara destek veren Mıyamoto; Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis, Düzce’de Prusias Ad Hypium ve Filyos’ta bulunan Tieion Antik kentinlerinde incelemeler yaparak, hem arkeolojik çalışmalara destek olmak istiyor hem de bu çalışmalar neticesinde Batı Karadeniz Bölgesi’nin tarih turizmine Japonya’nın ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’den kent hakkında bilgi alan Mıyamoto, Safranbolu’yu gezerken evler arasındaki taş yapıların uyumunun kendisini çok etkilediğini söyledi. Arkeoloji çalışmalarına destek vermek için bu geziyi yaptığını belirten Mıyamoto, "Şu andaki insanların yaşam şeklini almasında demir çağı ve daha öncesinin kuruluşunun Türkiye’den başlayarak Çin’e kadar uzanan süreçte Türkiye’nin başlangıç noktası olduğunu bildiğim için araştırmalar için buradayım" dedi.

"Japon dostlarımızı Safranbolu’da görmek istiyoruz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de "Akademik unvanları olan ve bilimsel bir çalışma için burada bulunan Japon dostlarımızı ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Japonlar Safranbolu’ya önceden çok ilgi gösteriyorlardı. Uzun bir zamandır şu anda ise Uzakdoğu deyince sadece Çin akla geliyor. Japon dostlarımızı biz göremez olmuştuk Safranbolu’da. Bizim Japon-Türk dostluk bahçemizde var ama Japonlar yoktu, bu vesile ile tekrar Japon dostlarımızı Safranbolu’da görmek istiyoruz" diye konuştu.

Mıyamoto’nun bilimsel bir çalışma için Karabük’te olduğunu aktaran Köse, "Türkiye’de başlayan demir çağı ile ilgili özellikle araştırma yapmak için buradaki kazı alanlarını geziyorlar. Verim alabileceklerini düşündükleri kazı alanlarında öğrencileri ile birlikte ciddi çalışmalar yapıp katkı sağlayacaklar. Hadrianopolis kazı başkanımızla da iletişime geçtik. Orayı görmelerini ben çok istiyorum. Çünkü bu bölgenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Döndüklerinde raporlarının buradaki çalışmalar için olumlu olacağını ümit ediyoruz. Hem ekonomik hem de bilgi anlamında destekleri olacak" dedi.