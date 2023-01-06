Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Daha önce Moğolistan’da, Rusya’da ve Orta Asya’da çeşitli arkeolojik çalışmalar ve projeler gerçekleştiren Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Paphlagonia Bölgesi’nin erken dönemlerini araştırıp dikkatleri buraya çekmek istediklerini belirtti. Hadrianopolis’te incelemeler yapan ve Hadrianopolis Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’tan bilgi alan Japon arkeolog, kente hayran kaldı. Uzmanlık alanı Demir Çağı ve öncesi dönemi olan Miyamoto, özellikle Hadrianopolis’teki Kalkolitik ve Bronz Çağlarına ait kazı alanlarını gezerek notlar aldı. Japon ekip, Hadrianopolis’te uzmanlık alanlarıyla ilgili arkeolojik verilerle ve kazı alanlarıyla karşılaşmaktan dolayı büyük memnuniyet yaşadı. Kazı başkanıyla ileriye dönük ortak çalışmalar ve projeler yapılması hususunda olumlu bir görüşme yaptıktan sonra antik kentten ayrıldı.