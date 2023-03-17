Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden sonra karavanla çıktıkları geziyi yarıda bırakıp Türkiye’ye gelen Japon aile, belli aralıklarla Konyaaltı Belediyesi’nin yardım toplama merkezine yaklaşık 500 bin TL’lik yardımda bulundu.

Konyaaltı Belediyesi, hayırsever vatandaşlardan gelen yardımları hem deprem bölgesine hem de depremden sonra Antalya’ya gelen afetzedelere ulaştırdı. Depremin yaşandığı ilk günlerde dünya turunda olan Japon aile, haberi alır almaz Yunanistan’dan Türkiye’ye gelerek yardım kampanyasına destekte bulundu. Konyaaltı Belediyesi’nin sosyal medyada duyurduğu yardım kampanyasını gördüklerini söyleyen Kazu Kumono, yardımda bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi. Japonya’da bulunan arkadaşlarının da bu durumdan haberdar olduğunu söyleyen Kumono, bu süreçte arkadaşlarıyla yaklaşık 500 bin TL’lik yardımda bulunduklarını kaydetti. Çayhane isimli bir topluluğun da yardımda bulunduğunu söyleyen Kumono, “Arkadaşlarımız yardım toplayıp göndermeye başlayınca orada bulunan ‘Çayhane’ isimli bir topluluk da bizimle iletişime geçti. Bu topluluk para gönderdi biz de burada o parayla gerekli malzemeleri alıp yardım toplama merkezine getirdik” dedi.

Başkan Esen teşekkür etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Japonya’daki arkadaşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yardımları Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) bulunan yardım toplama merkezine teslim eden Japon aileyi görüntülü arayarak teşekkür etti. Böylesi zor zamanlarda dost ülkelerin yanlarında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Esen, programı nedeniyle şehir dışında olduğunu, o yüzden görüntülü aradığını kaydetti. Dünyanın dört bir yanında duyarlı insanların aynı acıyı hissettiğini söyleyen Esen, Japon aileye “İyi ki varsınız. Acımızı paylaştınız. Bu kadar uzakta dostlarımızın olduğunu bilmek bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu. Ayrıca, yaklaşık bir ay boyunca belli aralıklarla topladıkları yardımları Konyaaltı Belediyesi ekiplerine teslim eden Japon aileye teşekkür belgesi verildi.