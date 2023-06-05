AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) AB Bilgi Merkezi’ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun’a geldi. Ramunas Janusauskas, ilk olarak Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, AB Bilgi Merkezi’nin faaliyetleri ve ileride yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Janusauskas, ziyaretin ardından Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Görüşmede, uygulanan AB finansmanlı projeler üzerinde duruldu. Samsun AB Bilgi Merkezi çalışmalarının da anlatıldığı toplantının ardından Janusauskas, Samsun’da uygulanmış olan AB finansmanlı projelerden Samsun Lojistik Merkezi’ni de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.