Afyonkarahisar’da, jandarmanın devriyesi sırasında gazeteye sarılı uyuşturucu maddeyi araziye atarak kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar’da, jandarmanın devriyesi sırasında gazeteye sarılı uyuşturucu maddeyi araziye atarak kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; merkeze bağlı Işıklar beldesinde görevli önleyici kolluk devriyesi tarafından devriye esnasında elindeki gazete kağıdını araziye atarak kaçmaya çalışan M.A.L. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalandı. Jandarma ekiplerince; arazide yapılan arama ve şahısların üst araması sonucu; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 14 adet sentekik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.