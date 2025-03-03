Kırıkkale’de jandarma ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Yem bırakılan alanlarda fotokapanlara yansıyan görüntülerde hamile bir kurt, kızıl tilki ve diğer yaban hayvanlarının yemleri tükettiği tespit edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Balışeyh ilçesindeki Dinek Dağı ormanlarında ve Sulakyurt ilçesindeki Bal Ormanları’nda yemleme çalışması gerçekleştirdi. Zorlu hava şartları nedeniyle besin bulamayan yaban hayvanlarının yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmada, bölgelere bırakılan yemler fotokapanlarla takip edildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, hamile olduğu değerlendirilen kurt ile kızıl tilki, tarla faresi, saksağan, gelincik ve serçelerin yemleri tükettiği tespit edildi.