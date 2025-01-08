Kırıkkale’de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan büyük ak balıkçıl tedavi altına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kazmaca köyünde yaralı halde bulunan büyük ak balıkçıl, HAYDİ ekipleri tarafından güvenli bir şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi. Ak balıkçılın tedavi süreci uzman veterinerler tarafından başlatıldı. Sağlığına kavuşmasının ardından da büyük ak balıkçıl, doğal yaşam alanına geri bırakılacak.